«Жизньмарт» может открыть магазины в Казахстане и Узбекистане

Уральская сеть «Жизньмарт» может открыть свои магазины в Казахстане и Узбекистане. Об этом заявила директор по франчайзингу компании Ксения Лысенко, пишет «Коммерсант-Урал».

Заявление прозвучало на круглом столе «Ритейл: итоги года». В октябре представители компании уже посещали в Казахстан, чтобы оценить специфику местного рынка, а также потенциальных конкурентов.

«У нас остались хорошие впечатления от поездки, но, тем не менее, появились и опасения, насколько формат магазинов "Жизньмарт" будет востребован в Казахстане», — сказала спикер.

Лысенко подчеркнула, что в России востребована готовая продукция, а в Казахстане развита культура приготовления домашней еды. Сейчас торговая сеть ищет партнёров. Магазины будут открывать по франшизе. По оценкам Ксении, на развитие и популяризацию торговой сети в другой стране придётся потратить от пяти до семи лет.

Добавим, ранее владелец сети Иван Зайченко заявлял о намерении открыть супермаркеты «Жизньмарт» в Дубае и других эмиратах. Рассматривается продажа франшиз. От будущего инвестора требуются проживание в ОАЭ и готовность инвестировать $100-200 тыс. в течение 12-18 месяцев.

