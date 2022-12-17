Вчера на фондовом рынке США была особая пятница – День тройного колдовства. Раз в три месяца экспирация (завершение обращения) опционов на акции и на индексы, а также фьючерсов на последние происходит одновременно. С этими днями связаны странные истории. После одного из них в 1987 году, например, случился «черный понедельник» – самый мощный обвал акций в истории США.
S&P 500: обвал перед Рождеством
Впервые с сентября фондовые индексы США закрыли в минус вторую неделю подряд. Но на следующей технический отскок после обвала может выступить в роли рождественского ралли.
JUSTIN LANE/EPA
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