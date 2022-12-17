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S&P 500: обвал перед Рождеством

Глеб Баранов
17 декабря 2022, 12:49

Впервые с сентября фондовые индексы США закрыли в минус вторую неделю подряд. Но на следующей технический отскок после обвала может выступить в роли рождественского ралли.

JUSTIN LANE/EPA