Для семей участников спецоперации организовали «Зимнюю сказку» в Москве

Власти Москвы организовали автобусные экскурсии по предновогодней столице для семей участников спецоперации. Экскурсии в рамках программы «Зимняя сказка» будут проходить до 27 декабря. Первыми в столицу приехали семьи с Дальнего Востока и Урала, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

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«В программе экскурсий — поездка по центральным улицам, украшенным к Новому году. Гости увидят Кремль, парк "Зарядье", Политехнический музей, главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова и многое другое. Сопровождать их будут профессиональные гиды, которые расскажут об истории Москвы и ее туристических объектах. Кроме того, запланированы и пешие экскурсионные программы. Участникам покажут центр города, поводят по музеям и покажут другие достопримечательности», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что гостями «Зимней сказки» в Москве станут 2,8 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей. Их проживание в Москве и транспортные расходы будут оплачены за счет городского бюджета. Первые семьи уже прибыли в столицу с Дальнего Востока и Урала: из Магадана, Салехарда и Анадыря, волонтеры встречали их в аэропортах и помогали разместиться в гостинице, сообщили в московском комитете по туризму.

Ранее о создании специальной праздничной программы для участников СВО и их семей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На традиционную «Елку мэра» приглашены 42 тыс. детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, члены семей участников СВО получат также бесплатные билеты на главный каток страны на ВДНХ, написал он в своем Telegram-канале.

