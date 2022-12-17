Электрический теплый пол: основные особенности и преимущества

С каждым годом данная технология становится все более популярной, люди стремятся применить современные решения, которые наиболее экономичны и к тому же никак не влияют на интерьер. Только теплые полы могут гарантировать вам, что в доме не будет лишних обогревателей и радиаторов на стенах. Более подробную информацию о теплом поле можно найти на сайте https://katalogobogreva.ru/elektricheskie-teplye-poly/.

Особенности электрического теплого пола

Электрический обогрев полов идеально подходит для городских квартир, что касается частных домов. То здесь лучше предусматривать водяные системы с котельным оборудованием, этот вариант более экономичен во время эксплуатации. В квартире обогрев лучше производить электроэнергией, она здесь присутствует всегда, к тому же такие полы не сильно изменят высоту помещений, что весьма актуально в наших стандартных зданиях.

Есть два типа электрических полов. Первые — это специальные маты, они полностью пронизаны специальным кабелем, со стороны он похож на сетку, кабель укладывается с определенным шагом, что делает монтаж более простым. Маты можно разрезать, там, где это позволяет кабель, и соединять со следующим участком. Вся система кабелей подключается к терморегулятору, он находится обычно на стене перед входом в комнату, благодаря этому регулятору можно всегда контролировать температуру, имеются даже электронные терморегуляторы с датчиками температуры для автоматического поддержания заданного показателя.

Другой вариант — это специальная пленка, работающая по принципу солнца: она излучает инфракрасные лучи и прогревает не само воздушное пространство, а предметы, которых касаются лучи. Этот вариант более экономичным, однако, он еще не так популярен в нашей стране.

Монтаж теплого пола

Кабельную систему отопления можно не просто скрыть под напольным покрытием, ее можно даже залить бетоном, производитель дает гарантию, что при правильном монтаже продукция прослужит не менее 25 лет, хотя срок эксплуатации может быть и выше. Производством таких полов занимаются многие компании, здесь важно выбрать того производителя, который занимает на рынке лидирующие позиции, потому что только таким образом можно избежать покупки некачественного товара. Кстати, монтаж теплых полов владельцы квартир часто проводят самостоятельно, так как процесс не очень сложный.