Как выбрать кровельную крышу для банкона

Если самостоятельно сделать крышу на балконе не представляется возможным, хорошим вариантом будет купить готовую крышу. Приобрести ее можно в компании СПЕЦБАЛКОН.

В ассортименте можно найти многочисленные варианты крыш по самым лучшим ценам и с выгодной доставкой по стране.

Один из основных критериев крыши - угол наклона. К плюсам мелкого угла наклона стоит отнести:

Меньше материала нужно для изготовления крыши;

Крышу проще будет монтировать.

Среди сильных сторон большого угла наклона нужно выделить:

Снег зимой будет меньше задерживаться на крыше;

Зачастую более эстетичный внешний вид.

Говоря непосредственно о самих материалах, из которых может вестись строительство крыши, стоит отметить, что существует много изделий, которые нельзя приобретать для изготовления верхнего основания балкона.

Что нельзя использовать

Перечень неподходящих материалов выглядит следующим образом:

Металлочерепица - материал имеет неподходящие размеры и высокую цену. На практике крышу придется лепить из кусочков черепицы, сильно переплачивая и портя внешний вид;

- материал имеет неподходящие размеры и высокую цену. На практике крышу придется лепить из кусочков черепицы, сильно переплачивая и портя внешний вид; Ондулин - материал легко пробивается снегом и льдом в зимнее время, из-за чего в дальнейшем на нем могут образовываться протечки;

- материал легко пробивается снегом и льдом в зимнее время, из-за чего в дальнейшем на нем могут образовываться протечки; Гофрированный лист из оцинкованной стали - слишком тонкий для строительства крыши материал, которые ещё и сильно шумит.

Делать балкон из трёх выше перечисленных продуктов дорого, сложно, долго, опасно. Гораздо лучше выбрать более подходящие материалы.

Что использовать можно

Кровля из оцинкованной стали

Одно из наиболее универсальных и практичных решений. Это - один из самых бюджетных материалов. Вместе с этим он прекрасно устанавливается на крыши, защищает даже в холодные периоды, служит действительно длительное время.

Кровля из поликарбоната

Ещё один недорого, но стремительно набирающий популярность в настоящее время материал. Такая кровля выделяется своими светочувствительными характеристиками, также легко монтируется на крышу.

Именно эти выше перечисленные два материала являются самыми лучшими вариантами для оформления недорого, но качественной балконной крыши. Они превосходят все остальные агрегаты на рынке.