Москвичей предупредили о приближении к рекорду 1941 года по высоте сугробов

Высота сугробов в Москве в скором времени может достичь рекорда 1941 года. Сейчас высота снежного покрова в столице составляет 22 см, но из-за обильных снегопадов в выходные сугробы могут вырасти еще более чем на 10 см, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 19 декабря 1941 года высота снега в столице, по его данным, была 34 см.

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«Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный... но он очень активный, поэтому следует ожидать уже в ближайшие часы выпадения снега, этот снегопад продолжиться и завтра. Эти два дня могут обусловить прирост снега больше чем на 10 см. Сейчас высота снега 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Вероятность события на превышение рекорда — не маленькая», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что погода в эти выходные будет неблагоприятной: ветер усилится, ожидаются снежные заносы и метель. Будет создаваться ощущение, что на улице не минус 4-6 градусов, а около минус 10-13 градусов, предупредил Вильфанд.

«Завтра ожидается еще более сложная ситуация, начнется смена воздушных масс. Если сейчас они приходят к нам с запада и юго-запада, то к вечеру прогнозируется переход направления ветра на северную часть Арктики, и уже там небольшое понижение будет. "Успокоится" погода в понедельник, когда антициклон с запада распространит свое влияние, без существенных осадков, но температура уже понизится. Ночью будет от -10 до -15 градусов», — уточнил синоптик.

