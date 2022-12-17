Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали устанавливать защитный купол

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начали устанавливать защитный купол над хранилищем ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что в дальнейшем будет создана более серьезная защита.

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«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол. Пока он спасет от осколков и СВУ (самодельных взрывных устройств) с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал Рогов.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью ТАСС заявил, что прямые трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС невозможны из-за нынешнего состояния российско-украинских отношений. Именно поэтому гендиректору МАГАТЭ приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной, отметил Ульянов. При этом он подчеркнул, что шансы на достижение договоренности по защитной зоне на ЗАЭС все же сохраняются.

