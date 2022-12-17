«Полет продолжается»: Роскосмос заверил в исправности российского сегмента МКС

Полет российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжается штатно, жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает. Специалисты Центра управления полетами постоянно контролируют функционирование систем российского сегмента и корабля «Союз МС-22» после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах — около 30 градусов Цельсия. Проведенные тесты систем корабля показывают, что других неисправностей в нем нет», — уточнили в Роскосмосе.

В ведомстве также сообщили, что решения по дальнейшим действиям будут приняты в конце декабря на совещании, где будут заслушаны выводы рабочих групп. На Байконуре в настоящий момент идет подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». При необходимости она может быть ускорена для отправки на МКС в более ранние сроки, резюмировали в Роскосмосе.

15 декабря на МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев предположил, что причиной повреждения обшивки могло стать попадание микрометеорита. На МКС сейчас находятся Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. В результате происшествия выход в открытый космос Прокопьева и Петелина был перенесен. Астронавтам NASA также перенесли выход в космос с 19 на 21 декабря.