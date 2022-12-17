Путин весь день провел в штабе войск, задействованных в СВО

В пятницу, 16 декабря, в течение всего дня президент РФ Владимир Путин работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Он ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

Статья по теме: Бизнес взялся за бронежилеты

«Уважаемые товарищи, еще раз добрый день. Заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — заявил Путин, открывая совещание.

Пресс-служба Кремля распространила фото и видео, по которым видно, что с главой государства в этот день находились министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

