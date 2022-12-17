Разведка Пентагона отчиталась о поисках инопланетной жизни

Созданное в июле на базе Пентагона ведомство по изучению неопознанных объектов в космосе, воздухе и на море не обнаружило признаков инопланетной жизни, но поиск будет расширен. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет организации.

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«В настоящее время у нас нет данных, подтверждающих существование космических пришельцев», — сообщил во время пресс-конференции сотрудник разведки Пентагона Рональд Моултри.

Директор нового подразделения Пентагона Шон Киркпатрик пояснил, что причиной многих сообщений об НЛО является распространение дронов, в том числе тех, которыми управляют «иностранные противники» и любители. Некоторые из них, по его словам, «почти сталкиваются с самолетами».

Как уточнили в военном ведомстве, правительство США использует сложные датчики по всему миру для сбора данных, а офис анализирует их для получения соответствующей информации. Кроме того, специалисты изучают отчеты о подобных явлениях, копившиеся десятилетиями. На данный момент имеется порядка 140 заявлений об инцидентах, которым пока нет объяснений.

Хотя большинство отчетов, расследуемых Пентагоном, касаются воздушных объектов, представителей нового управления минобороны все больше беспокоит необычная активность в океане, пишет издание. По этой причине Пентагон теперь вместо термина «неопознанный летающий объект» (UFO) использует словосочетание «неопознанные аномальные явления» (UAP).

