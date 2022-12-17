«Шикарная машина»: Чемезов прокатился на новом «Москвиче»

В Набережных Челнах состоялся Совет директоров ПАО «КамАЗ» под председательством главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В ходе рабочей поездки руководитель госкорпорации также побывал на испытательном полигоне научно-технического центра «КамАЗа» и проехал за рулем нового электромобиля «Москвич», сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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«Члены совета директоров ПАО "КамАЗ" посетили научно-технический центр, где им были продемонстрированы новейшие модели продуктового ряда "КамАЗа". Рустам Минниханов и Сергей Чемезов осмотрели технику и проехали за рулем нового электромобиля "Москвич"», — сообщили в пресс-службе.

Чемезов проехал по заснеженному полигону, а потом поделился впечатлениями с журналистами, сообщив, что на парковку машина встает автоматически, как только открываешь дверь — сразу же включается парковочный тормоз.

«На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города — шикарная машина», — уточнил руководитель «Ростеха».

По информации пресс-службы главы Татарстана, в ходе заседания Совета директоров «КамАЗа» было рассмотрено текущее положение дел на производстве и намечены планы на 2023 год.

