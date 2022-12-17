«Цель достигнута»: Минобороны сообщило об ударе по системам ОПК Украины

В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — уточнил Конашенков.

Также, по его словам, ВС РФ запустили ложные цели, в результате чего украинские и западные комплексы ПВО израсходовали значительный ресурс и выдали свое местоположение. Благодаря этому, российские войска уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, в результате «непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», указал представитель Минобороны.

«На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские войска нанесли комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези ДНР. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Донецком направлении российским войскам удалось занять выгодные рубежи и позиции, противник «был остановлен и рассеян», потеряв более 30-ти военнослужащих, а также семь автомобилей. На Южно-Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих и два бронетранспортера. Вблизи Новомайорского и Шевченко ДНР были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, был поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах. В районе Красного Лимана ликвидирован пункт временной дислокации иностранных наемников. Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

