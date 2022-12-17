В Минобороны опровергли информацию об увеличении срока срочной службы

Минобороны РФ не предлагает сейчас каких-либо изменений, касающихся сроков военной службы по призыву, заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале Минобороны.

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«Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — сообщил Астахов.

Он также указал, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее ряд СМИ распространил интервью военкома Дмитровского городского округа Михаила Фотина местной телекомпании, в котором он заявил о планах увеличить сроки срочной службы.