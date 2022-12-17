В России появилась цифровая платформа «Сибириана»

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали цифровую платформу «Сибириана», которая объединит информацию об историко-культурном и природном наследии Енисейской Сибири. Проект организован по принципу глобального агрегатора данных: текстовых и медиафайлов, и охватывает Красноярский край, Хакасию, Тыву, а также часть Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

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«По нашему замыслу, "Сибириана" — очень крупный проект, такой "сайт сайтов", напоминающий агрегаторы типа "Европеаны" или сайт Метрополитен-музея. Только там представлено цифровое культурное наследие Европы, а у нас — достояние обширных территорий, объединенных экономически и культурно вокруг реки Енисей в самом сердце Сибири. Демоверсия, которую мы сейчас запускаем, работает бесплатно, в дальнейшем появится дополнительный сервис платных подписок», — рассказала соруководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полина Сенотрусова.

На платформе собрана информация об исторических, археологических, этнографических, литературных и культуроведческих особенностях региона, а также сведения о природных заповедниках, ландшафтах и рекреационных зонах. Для широкой аудитории пользователей для свободного скачивания будет доступен контент первого уровня, который можно использовать в учебных и просветительских целях. Второй уровень доступа подразумевает авторизацию и адресован профессиональным исследователям.

