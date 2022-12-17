В ЦБ спрогнозировали тренд ближайшего десятилетия

Выход на российский биржевой рынок компаний малой и средней капитализации, а также опционные программы предприятий, в рамках которых владельцами ценных бумаг могут стать высококлассные специалисты, будут основными трендами ближайшего десятилетия. Об этом заявил на конференции IF Conf 2022 директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает агентство «Прайм».

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«Два момента: я считаю, что в тех условиях, как будет развиваться рынок российский, очень важную роль будет играть выход компаний малой и средней капитализации. Как раз биржевой рынок может стать, должен стать обязательно источником капитала для этих компаний», — сообщил Лях.

Такие компании будут выходить на биржевой рынок не только за облигационными займами, но и для выпуска акции, и это, по его мнению, могло бы стать для рынка «новым драйвером на ближайшие 10 лет». Также глава департамента ЦБ считает, что будут активно развиваться опционные программы в российских компаниях.

«Второй момент: с учетом важности роли высококлассных специалистов в бизнес-среде и развитии технологий, фондовый рынок точно будет возможностью для капитала тех компаний, в которых они работают. То есть опционные программы, привязанные к рынку капитала, для высококлассных, ценных специалистов, точно будут одним из драйверов развития фондового рынка», — пояснил Лях.

