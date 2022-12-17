Владимир Ефимов: пищевая отрасль Москвы нарастила отчисления налогов на 40%

Московские производители пищевой продукции в январе-октябре 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 млрд рублей. Это на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим предприятия увеличили и выпуск продукции, сообщил 17 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 месяцев этого года столичные предприятия пищевой промышленности перечислили в бюджет Москвы 20,6 млрд рублей. Это 13,8% от общей суммы налоговых поступлений обрабатывающих отраслей города, за год данный показатель увеличился на 2,4 п.п.», — сказал Владимир Ефимов. Рост налоговых отчислений «пищевиков» связан с повышением объема выпуска продукции, добавил он.

В том числе, производители продуктов питания перечислили в городскую казну 16,6 млрд рублей налогов, а предприятия, выпускающие напитки, — 3,9 млрд. Отчисления в каждой из этих сфер относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 40%, уточнил вице-мэр.

Самую большую долю налоговых поступлений в пищевой отрасли — 94% — обеспечил налог на доход физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, за 10 месяцев 2022 года налогоплательщики перечислили в бюджет 10,2 млрд рублей НДФЛ (на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2021-го) и 9,1 млрд рублей налога на прибыль (+93%).

В пищевой промышленности столицы сегодня работает около 200 предприятий, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «С начала года столичные производители продуктов питания увеличили выпуск на 4,1% по сравнению с январем – октябрем 2021 года. А объем отгруженных за этот период товаров в денежном выражении вырос на 5%», — добавил он.

Власти столицы активно стимулируют развитие пищевой промышленности, подчеркнул Владислав Овчинский. «Так, принято решение без торгов выделить инвестору в аренду участок в ТиНАО для создания пищевого кластера в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Там появятся небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции», — отметил он.

В числе других антикризисных мер поддержки правительства Москвы — льготные кредиты на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели, гранты на разработку продукции на замену импортной, а также льготная ставка земельной аренды в 1 рубль в год.