По итогам уходящей недели Индекс МосБиржи вновь упал (на этот раз на 2,07%). Лишь восемь бумаг из сорока, входящих в его состав, остались в плюсе – и три из них были акциями ведущих металлургов: НЛМК, «Северстали» и ММК. Они прибавили 1,8%, 6,06% и 0,29% соответственно.
Акции недели: от металлургов ждут хороших новостей
Самыми устойчивыми на падающем рынке были на этой неделе акции металлургов. Лучший результат в составе Индекса МосБиржи показала «Северсталь»: НЛМК объявил о возобновлении выплат дивидендов и теперь того же ждут от других компаний сектора.
Андрей Любимов/РБК/ТАСС
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