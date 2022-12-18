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Акции недели: от металлургов ждут хороших новостей

Глеб Баранов
18 декабря 2022, 13:00

Самыми устойчивыми на падающем рынке были на этой неделе акции металлургов. Лучший результат в составе Индекса МосБиржи показала «Северсталь»: НЛМК объявил о возобновлении выплат дивидендов и теперь того же ждут от других компаний сектора.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС