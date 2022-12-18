Акции недели: от металлургов ждут хороших новостей

По итогам уходящей недели Индекс МосБиржи вновь упал (на этот раз на 2,07%). Лишь восемь бумаг из сорока, входящих в его состав, остались в плюсе – и три из них были акциями ведущих металлургов: НЛМК, «Северстали» и ММК. Они прибавили 1,8%, 6,06% и 0,29% соответственно.

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