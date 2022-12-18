«Дань первобытному мышлению»: психолог рассказала, как загадывать желания под Новый год

Многие россияне перед боем курантов торопятся записать желание на бумажку, сжечь ее, а потом выпить шампанское с пеплом. Это стало уже традицией, как дань первобытному мышлению, однако если соблюдать определенные правила, ритуал часто срабатывает, рассказала РИА Новости кандидат психологических наук Кристина Иваненко.
«Это не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребенку, который тоже обожает такого рода действия», — пояснила психолог.
Иваненко подчеркнула, что ритуал с шампанским помогает ставить цели на предстоящий год, в «эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их свою психику». Чтобы у желания было еще больше шансов исполниться, психолог посоветовала учесть ряд моментов.
Во-первых, нужно определить реальные сроки для осуществления желания, так как для психики такой «хронометраж» дает некую опору и конкретность. Во-вторых, нужно быть максимально конкретным в формулировках — «чем менее абстрактное желание, тем больше будет шансов у него сбыться». В-третьих, у желания должна быть измеримость. Например, похудеть на 10 кг, чтобы пробежать марафон; выучить французский, чтобы прочитать газету без переводчика; переехать в свою квартиру с таким-то количество квадратных метров, пояснила Иваненко. Кроме того, психолог порекомендовала загадывать в новогоднюю ночь желание, исполнение которого зависит только от себя самого.