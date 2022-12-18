«Дань первобытному мышлению»: психолог рассказала, как загадывать желания под Новый год

Многие россияне перед боем курантов торопятся записать желание на бумажку, сжечь ее, а потом выпить шампанское с пеплом. Это стало уже традицией, как дань первобытному мышлению, однако если соблюдать определенные правила, ритуал часто срабатывает, рассказала РИА Новости кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

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«Это не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребенку, который тоже обожает такого рода действия», — пояснила психолог.

Иваненко подчеркнула, что ритуал с шампанским помогает ставить цели на предстоящий год, в «эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их свою психику». Чтобы у желания было еще больше шансов исполниться, психолог посоветовала учесть ряд моментов.

Во-первых, нужно определить реальные сроки для осуществления желания, так как для психики такой «хронометраж» дает некую опору и конкретность. Во-вторых, нужно быть максимально конкретным в формулировках — «чем менее абстрактное желание, тем больше будет шансов у него сбыться». В-третьих, у желания должна быть измеримость. Например, похудеть на 10 кг, чтобы пробежать марафон; выучить французский, чтобы прочитать газету без переводчика; переехать в свою квартиру с таким-то количество квадратных метров, пояснила Иваненко. Кроме того, психолог порекомендовала загадывать в новогоднюю ночь желание, исполнение которого зависит только от себя самого.

