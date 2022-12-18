Для Су-57 создали особую авиабомбу

Для Су-57 и других истребителей пятого поколения в России была создана особая корректируемая авиационная бомба (КАБ) «Гром», причем сразу в двух вариантах. В первой спецификации — это авиационно-управляемая ракета, во второй — планирующий боеприпас. Уникальность бомбы в том, что она может применяться по целям, находящимся под любым ракурсом относительно полета истребителя, рассказал в эфире телеканала «Звезда» ведущий специалист по истории вооружения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Федченко.

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«Одним из последних изделий, которое мы рекламируем на всех выставках, является "Гром". Он у нас выпускается в двух вариантах: в виде авиационно-управляемой ракеты и в виде планирующего боеприпаса. Если это изделие имеет реактивный двигатель, то это управляемая ракета. Двигатель вынули из этой ракеты, поставили вместо двигателя вторую боевую часть — и он тут же при том же внешнем виде превратился в планирующий боеприпас», — рассказал Федченко.

Отличительная особенность «Грома» — возможность применения по целям, находящимся под любым ракурсом относительно полета носителя. «Гром» даже в варианте без двигателя может заложить такой вираж, с которым ни один другой КАБ не справится. «Гром» и внешне больше похож на ракету из-за больших широких крыльев и обтекаемого киля. Как уточнил специалист, изделие было создано для внутрифюзеляжного размещения на самолетах пятого поколения, типа Су-57, и имеет две независимые высокоточные системы управления.