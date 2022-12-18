«Донбасс — это люди, смотрящие в даль»: Виктор Бут побывал в Луганске на съезде ЛДПР

В Луганске прошла конференция регионального отделения ЛДПР, на которой присутствовало все руководство партии во главе с председателем Леонидом Слуцким. Среди почетных гостей конференции был и Виктор Бут, вступивший в партию сразу после освобождения из американской тюрьмы, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

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«Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена. Донбасс и России вместе навсегда! Мы будем приезжать сюда в любой обстановке», — заявил на открытии собрания Слуцкий.

Бут во время своего выступления сообщил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске, и выразил уверенность, что жители региона в скором времени «заживут без опаски за свое будущее».

«Донбасс — это уголь, Донбасс — это сталь, Донбасс — это люди, смотрящие в даль», — продекламировал он.

На конференции ЛДПР координатором партии в Луганской народной республике был избран депутат народного совета Максим Уваров. Учредительное собрание реготделения прошло «под раскаты ПВО», которые несколько раз заглушали выступающих, отметили в пресс-службе ЛДПР.

