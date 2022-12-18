Глава Белгородской области сообщил о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. После обстрела со стороны ВСУ ранения средней степени тяжести получили восемь человек, погиб один работник птицефабрики, расположенной в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Жителей приграничного Шебекина отселили в Старый Оскол

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — написал Гладков.

Он уточнил, что в самом Белгороде в одном из домов мужчине «посекло спину», а у женщины — «повреждено лицо», при этом двое детей чудом не пострадали. По его данным, в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Разрушения есть и в частном секторе — по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший на птицефабрике. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики», — уточнил Гладков.

Также, по его словам, на предприятии поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

