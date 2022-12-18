Минобороны представило оперативные данные по спецоперации

За прошедшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военные уничтожили около 175 военнослужащих противника. Был взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля», — уточнил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские военные нанесли поражение резервам противника и пресекли попытки провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная ЛНР. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа. На Донецком направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР, сейчас там завершается зачистка от остатков украинских войск. В районах Подгородного, Клещиевки и Курдюмовки ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции, однако в результате действий российских войск отступил на исходные позиции, потеряв при этом более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении, по данным Минобороны, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Шевченко и Дорожнянки Запорожской области. Вблизи Времевки ДНР российские войска уничтожили ремонтно-эвакуационную группу противника, а в районах Новомихайловки и Владимировки ДНР, а также около Новоселовки Запорожской области — три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа, уточнил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным военного ведомства, ВС РФ поразили пункт управления 113-й бригады теробороны в районе Красного Лимана, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144-х районах. В районе Константиновки была вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Российские средства ПВО за сутки сбили один украинский беспилотник и перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

