«Они растопчут вашу родину»: Кадыров по-китайски призвал объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «весь исламский мир, всех здравомыслящих людей» объединиться против «общего врага» НАТО, посягнувшего на уничтожение «всех нравственных ценностей». Соответствующий пост он опубликовал на китайском языке в своем Telegram-канале.

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«За последние сто лет США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру. Их жертвами стали миллионы мирных жителей. Однако теперь они принесли с собой еще более страшную угрозу уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций в течение человеческого существования. Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этого никогда не может быть! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага», — написал Кадыров.

При этом он отметил, что деньги и оружие Запада — «ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой». И именно Россия, по его словам, бросила вызов «всем предсказаниям Запада, всему этому злу».

«Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину! Стойте вместе со своими братьями», — заключил глава Чечни.

