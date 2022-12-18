«Перемены в лучшую сторону»: Путин обратился к молодежи

Приветствуя участников первого съезда Российского движения детей и молодежи, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, и РФ сможет сделать мир более справедливым.

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«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

В своем видеообращении президент также пожелал российской молодежи «и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое». При этом, по его словам, необходимо прислушиваться и к возражениям, «ценить конструктивную критику и советы», но если нужно – смело отстаивать свою правоту.