Роскосмос сообщил о снижении температуры в корабле «Союз МС-22»

Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, температура в жилом объеме корабля и приборно-агрегатном отсеке повысилась до 30 градусов, других неисправностей обнаружено не было.

Статья по теме: «Полет продолжается»: Роскосмос заверил в исправности российского сегмента МКС «С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть "Союз МС-22". Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром», — уточнили в пресс-службе. В Роскосмосе также сообщили, что жизнь космонавтов на МКС идет своим чередом. В воскресенье у них выходной, и вечером они планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Франции и Аргентины.

