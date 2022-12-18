Россиянам рассказали, как избежать слежки через телевизор

Современные телевизоры с функцией Smart TV — это, по сути, те же смартфоны, только с огромным экраном. И они могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать «жертвой» хакеров. В Роскачестве РИА Новости рассказали, как свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства.

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«Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV — отключите функции автоматического распознавание контента — ACR. Ищите их в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" или подобных. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре», — сообщили в Роскачестве.

Специалисты предупредили, что Smart TV действительно может быть взломан, а его камеру и микрофон можно использовать для слежки. Однако атака на Smart TV вероятна только в случае, когда хакеры хотят нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то определенного пользователя. Атаковать обычных граждан вряд ли будут, поскольку это очень затратный процесс, полагают в Роскачестве.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, простым владельцам Smart TV грозит только слежка через встроенные приложения, которые оценивают активность пользователей и отправляют собранные данные в аналитические компании. Это позволяет показывать потребителю более подходящую рекламу. Причем, производители этого даже не скрывают, прописывая соответствующие положения в политике конфиденциальности.