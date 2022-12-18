Российские хоккеисты уступили первое место белорусам в Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею под руководством тренера Алексея Жамнова проиграла подопечным Андрея Скабелки в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Сборная Белоруссии впервые стала победителем этого традиционного предновогоднего турнира, рекордсменом же является российская сборная (девять побед).

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Основное время и овертайм матча, состоявшегося в воскресенье на «ЦСКА-Арене» в Москве, завершились со счетом 4:4. Шайбы в составе сборной России забросили Максим Мамин, Илья Сафонов и Александр Кадейкин (дважды), у белорусов отличились Максим Сушко, Шейн Принс, Роман Горбунов и Владислав Кодола. В серии буллитов единственную шайбу забросил Принс.

Ранее в матче с командой Казахстана россияне победили со счетом 6:2, а белорусы обыграли казахских хоккеистов со счетом 4:1.

