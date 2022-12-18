Из Сочи впервые стартовали зимние круизы в Турцию

Круизный лайнер Astoria Grande впервые начал курсировать из Сочи в Турцию в зимнем сезоне, сообщили ТАСС в компании Miray Cruises. С июля по октябрь лайнер совершил 15 рейсов продолжительностью 14 дней, это был его дебютный летний сезон.

Статья по теме: Ах, белый теплоход

«Лайнер Astoria Grande отплыл 17 декабря, впервые запустив зимние круизы из Сочи в Турцию. Далее круизы будут осуществляться каждую неделю до 28 января», — сообщили в компании.

Пассажиры проведут несколько дней в открытом море, увидят пролив Босфор, посетят старинные портовые города Орду, Трабзон, Амасру, сделают двухдневную остановку в Стамбуле. Лайнер рассчитан на 1,3 тыс. человек, путешественникам предлагаются каюты разных классов, четыре ресторана, кинотеатр, ночной клуб, концертный зал и спа-центр. В круизе их будут развлекать российские звезды шоу-бизнеса.

По данным сайта Astoria Grande, стоимость круиза на одного в каюте без окон начинается от 53,2 тыс. рублей, с окном — от 95 тыс. рублей, королевский сьют с персональным выходом на палубу и консьержем обойдется в 350 тыс. рублей.

Перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма. В 2012-2015 годах ею воспользовались более 90 тыс. иностранных туристов, однако затем круизное сообщение было прервано. Позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение из Сочи, однако и оно остановилось из-за пандемии коронавируса и других причин. В октябре лайнер Astoria Grande отработал дебютный сезон, по итогам которого в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров. Зимняя круизная программа из Сочи стартовала впервые.

