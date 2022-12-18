Шойгу проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации. Он также пообщался с военнослужащими и заслушал доклады командующих, сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

Статья по теме: Путин весь день провел в штабе войск, задействованных в СВО

«Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне Специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — говорится в сообщении Минобороны.

На пункте управления группировкой войск Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях ВС РФ на операционных направлениях спецоперации. Особое внимание он уделял организации обеспечения войск, условиям размещения личного состава в полевых условиях и работе медицинских и тыловых подразделений.

