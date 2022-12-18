Три новые платформы открыли на Курском вокзале в Москве

На Курском вокзале для пассажиров открыли новые платформы № 5, 6 и 7. Они предназначены для остановки пригородных поездов «Иволга» МЦД-2 и «Ласточек» межрегиональных маршрутов – до Орла, Курска и Белгорода, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

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«Платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, навигацией, динамическими табло, информационными стойками, лавочками и урнами. Новые платформы расположены на противоположной стороне от здания вокзала, поэтому пройти к ним можно через тоннель №2, часть которого реконструировали: расширили, обновили отделку и освещение. Одновременно на реконструкцию закрывается тоннель №1, который будет соединен со строящимся вестибюлем», — сообщили в пресс-службе.

В МЖД также добавили, что с платформы №1 открылся дополнительный выход, который позволит пассажирам, минуя здание Курского вокзала, пройти на станцию метро Чкаловская.

Открытие новой пассажирской инфраструктуры позволило приступить к реконструкции еще четырех платформ. Всего на Курском вокзале модернизируют и построят семь платформ, реконструируют три тоннеля, организуют распределительный вестибюль и турникетно-кассовый павильон в тоннеле №2. Спуски с платформ в пешеходные тоннели оснастят эскалаторами и лифтами. Модернизация Курского вокзала полностью завершится в следующем году.

