Акции дня: бумаги «РУСАЛа» в плюсе на фоне слабого рубля

Акции алюминиевой компании «РУСАЛа» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 19 декабря. За день акции подорожали на +3,58% до 39,39 руб. за штуку.

Бумаги торговались в плюсе на фоне ослабления рубля. По мнению аналитиков «Финам», глобальное восстановление цен на металлы предвещает восходящий тренд в котировках акций производителей. Кроме того, стремительное ослабление рубля делает выгодным экспорт, в том числе в Китай.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,13% до 2129,98 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,55% до 991,38 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:21 мск составила 80,34 долларов за баррель (+1,64%). Российская валюта слабела– 67,72 руб. за доллар.