Аналитики оценили отказ Европы от российского газа в $1 трлн

Отказ от российского газа в контексте ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе приблизительно в $1 трлн.

Такую оценку дают эксперты агентства Bloomberg, указывая на подскочившие цены на электроэнергию для бизнеса и потребителей.

Отмечается, что это лишь начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях крайне ограниченных поставок газа из РФ заполнить их будет крайне проблематично, поясняют аналитики. По их мнению, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут нарастить добычу углеводородов в достаточном объеме. Отмечается, что если цены на природный газ в ЕС вновь возрастут до €210 за МВт-ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.

На прошлой неделе европейские лидеры договорились попытаться принять решение по потолку цен на газ. Министры энергетики европейских стран несколько раз собирались по этому вопросу, но ввиду серьезных разногласий окончательно до сих пор ни к чему не пришли. На последней встрече, которая состоялась накануне саммита лидеров, похоже, был сделан прорыв, однако документ все же не был принят. Из-за возражений Германии было решено собраться еще раз в понедельник, 19 декабря, и уже тогда подготовить окончательный вариант механизма регулирования цен на газ. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2023 года.