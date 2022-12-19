Большинство участников опроса в Twitter выступили за уход Илона Маска с поста главы соцсети

Владелец Twitter Илон Маск, подвергающийся острой критике за недавние изменения политики компании, поинтересовался у пользователей, должен ли он уйти с поста главы соцсети.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», — написал предприниматель. Примерно за четыре часа до окончания опроса было подано 14 млн голосов, при этом более 57% респондентов ответили «да», пишет Bloomberg.

Сам глава Twitter накануне, 18 декабря, находился в Катаре, где проходил финальный матч Чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Франции. Свой опрос миллиардер опубликовал после завершения игры. Также Маск пообещал провести голосование за любые серьезные изменения в политики компании в будущем, извинившись за то, что не сделал этого раньше.

Илона Маска активно критиковали за радикальные изменения в социальной сети, такие как увольнение более половины сотрудников Twitter и возвращение ранее заблокированных аккаунтов, в том числе страницы экс-президента США Дональда Трампа.

Предприниматель приобрел соцсеть 27 октября, покупка обошлась ему в $44 млрд.