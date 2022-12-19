Девелопер «Самолет» запланировал построить город-курорт

Девелоперская компания «Самолет» планирует в 2024 году начать возводить новый курортный город в Краснодарском крае, в данный момент группа уже собрала земельный банк в 3 тыс. гектаров. Об этом сообщил гендиректор компании Антон Елистратов, передает ТАСС.

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«У нас есть большой проект, где мы консолидировали огромные участки земли — ближе к 3 тыс. га в настоящий момент, где мы планируем построить новый город-курорт. Это в основном будет курортная недвижимость. <…> Краснодарский край», — отметил Елистратов.

В следующем году специалисты компании будут заниматься проектированием, созданием концепции и мастер-плана, строительство планируется начать в 2024-ом. По словам Елистратова, город может быть рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек.

Гендиректор «Самолета» также сообщил о планах запустить в следующем году два-четыре проекта в формате ИЖС в Московском регионе.

Как следует из предварительных данных компании, «Самолет» в этом году увеличил выручку на 40%, до 189 млрд рублей. Продажи новостроек девелопера в 2022 году достигли 1,1 млн кв. метров. В 2023 году «Самолет» рассчитывает увеличить выручку на 85% — до 350 млрд рублей.

