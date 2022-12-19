Двое госпитализированы в тяжелом состоянии после ЧП на нефтегазовом месторождении в Приангарье

В Иркутской области при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении пострадали семь человек.

Как сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в Братск с помощью санавиации. Другие четверо находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек получил обморожение ног, он будет лечиться амбулаторно.

ЧП на Марковском месторождении произошло накануне вечером, 18 декабря. Загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа, площадь пожара достигала 1 тыс. кв. м.

По словам Кобзева, в настоящий момент угрозы для населения нет. В ликвидации пожара участвовали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании и пожарно-спасательные части нескольких населенных пунктов; к работам были привлечены в общей сложности 155 человек и 37 единиц техники.

На прошлой неделе, 15 декабря, случился пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Погибли два человека, четверо получили травмы разной степени тяжести. Управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).