Эра дешевой нефти подошла к концу

В своем последнем отчете ОПЕК сообщил, что вновь не сумел достичь оговоренного уровня добычи нефти. Причем, не на несколько тысяч баррелей в день, что было бы вполне объяснимо, а на 1,8 млн баррелей. Еще важнее то, что неспособность нефтяного картеля добывать установленный им же самим объем нефти входит в норму и становится регулярным, пишет Oil Price (ОР).

С другой стороны, США, которые продали в этом году 200 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), должны как-то компенсировать эти потери. Правительство планирует покупать нефть для SPR, когда баррель будет стоить менее 70 долларов, но когда это произойдет и произойдет ли теперь когда-нибудь вообще, никто не знает. Достаточно сказать, что американские нефтяники не торопятся увеличивать добычу, чтобы довести уровень нефти в SPR до оптимального уровня.

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Не стоит забывать и о санкциях против России, которые, по мнению ряда экспертов, особенно, западных, могут негативно отразиться на российской нефтянке и добыча нефти снизится.

Инвестиционные банки прогнозируют высокую цену на «черное золото». Постепенно такие же ожидания охватывают и трейдеров. Правда, у них главная причина – отход Китая от политики нулевой терпимости к ковиду и «пробуждение» китайской экономике, которой сейчас потребует очень много нефти и других энергоносителей. Они также учитывают то обстоятельство, что нефть остается незаменимым товаром, из чего следует еще один важный вывод – эра дешевой нефти, похоже, закончилась.

Ситуация может быть еще серьезнее относительно предложения, подчеркивает глава TortoiseEcoFin Мэтт Сэлли.

«Запасы нефти находятся на самом низком с 2004 года уровне,- напоминает он.- Министерство энергетики продало в этом году 200 миллионов баррелей нефти из SPR. Члены ОПЕК не могут добыть оговоренные объемы нефти. Американские нефтяники стараются изо всех сил, но тоже ничего сделать не могут».

Ситуация с предложением на планете сложилась очень тяжелая. Она внушает скорее тревогу, чем оптимизм. Например, ОПЕК пойдет на увеличение добычи, если будет уверен, что баррель будет оставаться дороже ста долларов достаточно продолжительное время. Сейчас же в этом нет ни малейшей уверенности.

Членам ОПЕК мешают увеличить добычу и технические проблемы, что, кстати, логично объясняет регулярные невыполнения плана. У большинства членов картеля очень амбициозные планы развития нефтяной отрасли, но они остаются на бумаге, на уровне планов. Реальная же добыча не растет по ряду причин, включая, к примеру, истощение месторождений. Хотя главная причина отсутствия роста добычи – недостаток инвестиций.

ОПЕК лишь эпизодически добывал более 30 млн баррелей нефти в день после 2015-18 годов, когда он вел необъявленную «войну» с американскими сланцевиками за рынки. В той войне картель пусть и временно, но все же победил, но после нее он не хотел да и не особенно не мог добывать много нефти.

Особенно серьезной проблемой недоинвестирование нефтяной отрасли стало в сланцевом секторе США. В Белом доме уверены, что американским нефтяникам достаточно просто тратить на производство больше средств и у них все будет хорошо. Однако сами нефтяники уверены, что в долгосрочной перспективе прогнозы по спросу на нефть выглядят довольно туманно и поэтому вкладывать в добычу большие средства слишком рискованно.

Существует и проблема удобных месторождений, которых, предупреждает все больше экспертов, становится все меньше. Сэлли среди пессимистов. Он считает, что все лучшие участки уже заняты или истощены, что отрасли не хватает рабочей силы и, что самое главное, финансов.

Мэтт Сэлли, например, уверен, что американская нефтянка едва ли еще когда-нибудь выйдет на добычу на уровне 1 миллиона баррелей в день или выше, как было совсем недавно. Вероятнее добыча на уровне 500 тыс. – 750 тыс. бар./д. Для потребителей в таких прогнозах нет ничего хорошего, потому что спрос несмотря на давление сторонников «зеленого» перехода едва ли в скором будущем существенно снизится.

Международное Энергетическое Агентство (МЭА), один из наиболее активных участников «зеленого» перехода, в своем последнем исследовании увеличило прогноз по росту спроса на нефть на следующий год в связи с неожиданным ростом потребления в этом году.

Вполне вероятно, соглашается ОР, что в отсутствии надежной альтернативы нефти, этот прогноз сохранится не только на 2023 год, но и значительно дальше. Следовательно, в обозримом будущем между спросом и предложением будет сохраняться дисбаланс в пользу совсем незначительную или не такую уж и маленькую спроса. В общем в большинстве сценариев дальнейшего развития событий можно уверенно говорить, что эра дешевой нефти подошла к концу.