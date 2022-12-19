Фонды ESG впервые с 2011 года показали чистый отток средств

Как сообщило вчера Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, с начала 2022 года до конца ноября, впервые за более чем десятилетие, зафиксирован чистый отток на $13,2 млрд из глобальных ESG-фондов. В прошлый раз подобное фиксировалось в 2011 году.

Такие фонды инвестируют в акции и облигации с учетом экологических, социальных и управленческих факторов (environmental, social and governance — ESG). И в этом году впервые за 5 лет они отстали по доходности от портфелей не столь ответственных коллег.

Так, фонды акций-ESG потеряли 18% к концу ноября по сравнению с падением на 15,8% тех, кто не обращает внимания на вопросы устойчивого развития. Это было связано со взлетом акций, имеющих отношение к ископаемому топливу, с которым ESG-фонды предпочитают не иметь дела, а также с падением многих других бумаг.

В сочетании с сокращением объема средств, привлекаемых за счет разного рода «идейных» облигаций («зеленых», «социальных» и пр.) это сделало текущий год непростым для всего этого сегмента рынка. По данным Refinitiv Lipper, к 12 декабря число выпусков ESG-облигаций в 2022 году составило 1649 против 1885 годом ранее. Объем привлеченных средств упал до $733,8 млрд с $996,9 млрд.

Суммарные чистые активы фондов ESG снизились в 2022 году на 29%, а у тех, кто инвестировал не обращая внимание на эту концепцию, они упали только на 21%. И в том, и в другом случае это было связано как с выводом инвесторами денег, так и с падением стоимости активов.

Но фонды, не соблюдающие требования ESG, управляют пока куда большими суммами, так что в абсолютном выражении отток из них был гораздо внушительнее. Они потеряли за 11 месяцев $420 млрд.

