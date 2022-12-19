У немецкой экономики сильная лихорадка

Для того, чтобы не погрузиться полностью во тьму и не остановить всю промышленность, Германия вынуждена тратить сотни миллиардов долларов, а если быть точнее, пишет Reuters, то за девять месяцев после 24 февраля суммарные расходы на борьбу с энергетическим кризисом вплотную приблизились к почти к полутриллиону долларов. Сумма, конечно, астрономическая, но и ее, пишет Reuters, может оказаться недостаточно.

«Насколько сильным будет этот кризис и сколько он продлится, в основном будет зависеть от того, как будет развиваться энергетический кризис,- приводит Reuters слова Михаэля Грёмлинга из Института немецкой экономики (IW).- Национальной экономике угрожает потеря огромных богатств!»

Статья по теме: Бизнес-модель «Германия» разрушена

Правительство Олафа Шольца выделило на борьбу с энергетическим кризисом 440 млрд евро, т.е. почти полтора миллиарда в день. Это большие деньги даже для богатой Германии. Они составляют ок. 12% объемы производства всей экономики ФРГ или почти 5400 евро с человека, считая стариков и младенцев.

Немецкая экономика, всегда славившаяся разумным планированием, сейчас оказалась полностью зависима от… погоды. В случае прихода длительных холодов дело может дойти и до отключений света и газа.

Отказываясь от российских энергоносителей, Берлин вышел на спотовый энергетический рынок. В результате в том числе и этого инфляция в Германии стала двузначной. Особенно огорчает немецких политиков то, что обе замены российского газа: сжиженный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии в достаточных объемах она получит не скоро, через годы.

«Немецкая экономика вступила в очень критическую фазу, потому что будущее поставок энергоносителей в полном тумане,- объясняет вице-президент Кильского института мировой экономики (IfW) Штефан Кутс.- Каково состояние немецкой экономики? Если взглянуть на ценовую инфляцию, то впору говорить о сильной лихорадке».

В этом и следующем годах суммарный счет за энергоресурсы вырос на 124 млрд евро. Для сравнения: рост стоимости импортированных энергоресурсов в 2020-21 годах составил, по данным IfW, 7 млрд евро! В 2022 году ожидается падение производства в химическом секторе, на который сильнее всего влияют высокие цены на энергию, по прогнозу Ассоциации химической промышленности VCI, на 8,5%.

Потраченные на борьбу с энергетическим кризисом и его последствиями 440 млрд евро уже почти догнали 480 млрд евро, потраченные, по данным IfW, на борьбу с пандемией в 2020 году.

Сейчас речь идет о четырех программах помощи общим объемом в 295 млрд евро, в которые входит и помощь оказавшемуся на грани банкротства Uniper в размере 51,5 млрд евро, и помощь еще одной энергетической компании – Sefe (бывшая «Газром Германия») в размере 11 млрд, до 100 млрд евро выделены для повышения ликвидности других энергетических компаний и почти 10 миллиардов на создание СПГ-инфраструктуры. В помощь входит также ранее не упоминавшиеся 52,2 млрд евро, выделенных кредитному банку KfW для финансирования процесса наполнения подземных газовых хранилищ.

Несмотря на все потраченные деньги и усилия, неясно, пишет Reuters, как и чем Германия будет заменять российский газ, которого она получила в прошлом году ок. 58 млрд кубометров. Поставки из России в 2021 г. покрыли суммарное потребление энергоресурсов на 17%.

В Берлине мечтают о том, чтобы доля возобновляемых источников энергии составляла к 2030 году в энергетическом балансе не менее 80%. Это почти вдвое больше того, что было в прошлом году – 42%.

В 2021 году были построены установки для производства 5,6 Гвт солнечной энергии и 1,7 Гвт ветровой энергии. Для достижения 80% необходимо увеличить приблизительно в 6 раз производство ветровой энергии до 10 Гвт в год и в 4 раза – солнечной энергии.

В марте министр экономики Роберт Хабек поставил задачу: полностью избавиться от российских энергоносителей к лету 2024 года. Большинство экономистов считают эти цифры завышенными. По мнению скептиков, заменить российские нефть, газ и уголь полностью удастся не раньше 2025 года и то в лучшем случае.

Огромная работа предстоит и в секторе сжиженного газа (СПГ), потому что у Германии до этого года абсолютно не было СПГ-инфраструктуры из-за многолетней зависимости от газа из России.

Сейчас в планах строительство 6 плавучих СПГ-платформ, первая из которых начала работать 17 декабря. Еще три должны быть запущены этой зимой, а остальные будут введены в строй к концу следующего года. Проектная мощность всех плавучих СПГ-платформ – 29,5 млрд кубов газа в год.

Три энергетических оператора: RWE, Uniper и EnBW пообещали наполнять ПГХ до конца марта 2024 года, хотя никто в Германии не знает, как они будут это делать.

Сейчас у Германии есть лишь два подтвержденных скромных контракта на две следующие зимы. Один на поставку 1 млрд кубов в год между Uniper и австралийской компанией Woodside и второй между RWE и Abu Dhabi National Oil Company на поставку 137 тыс. кубов газа в декабре и пока еще неоговоренных объемов в 2023 году.