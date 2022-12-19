Катар угрожает перекрыть Европе газ

В Катаре закончился Кубок мира по футболу. Главный футбольный турнир четырехлетия выдался на редкость интересным, особенно, матчи, начиная с четвертьфиналов. Финал турнира и вовсе вопреки всем ожиданиям и предыдущему опыту оказался фантастически острым и захватывающим и запомнится миллионам болельщиков надолго.
Катарский Кубок мира запомнится очень интересным и добротным футболом несмотря на все старания Запада придать ему скандальный оттенок. В случае с Дохой многочисленные недоброжелатели Катара решили сделать упор не на права человека, а на коррупцию. Перед турниром и в первой его части западные СМИ с заслуживающими лучшего применения энергией и упорством раскручивали тему о том, что Доха «купила» у ФИФА право проведения чемпионата мира при помощи взяток и дорогих взяток высокопоставленным чиновникам главной футбольной организации планеты. Ближе к окончанию Кубка, когда стало ясно, что футбол явно берет верх над скандалами вопреки надеждам Запада, была показана вторая серия коррупционной трагикомедии. Теперь катарцев в целом, а не только организаторов Кубка обвиняли в лоббировании интересов Дохи и подкупе европейских законодателей. Скандал, в центре которого оказалась вице-президент Европарламента Ева Кайли, уже вторую неделю сверхактивно обсуждается в Европе. Можно предположить, что после поражения в финале европейской команды – сборной Франции он еще больше усилится.
Однако сейчас, после того, как Кубок мира закончился, катарцы, наверняка, всерьез займутся и коррупционным скандалом, в котором их обвиняют и который уже получил название «Катаргейт».
Доха раскритиковала Европарламент (ЕП) за запрет представителям этого государства с берегов Персидского залива посещать главный законодательный орган Старого Света и приостановку обсуждений всех вопросов, связанных с ним. В Катаре прекрасно понимают, что у них имеется серьезное оружие против недоброжелателей из Европы – газ, который сейчас крайне необходим европейцам, пытающимся полностью отказаться от российского газа и заменить его сжиженным газом (СПГ), в том числе, и из Катара, одного из крупнейших экспортеров СПГ на планете. МИД Катара назвал запрет катарским представителям посещать ЕП «дискриминационным» и недвусмысленно намекнул, что подобные действия могут поставить под угрозу сотрудничество между Катаром и Евросоюзом в энергетической сфере.
«Решение о дискриминационных ограничениях… негативно отразится на региональной и глобальной безопасности, а также на обсуждении сотрудничества в сфере энергетики,- говорится в заявлении МИД Катара.- Очень жаль, что отдельные лица действуют на основании предрассудков против Катара и делают выводы на основе неточной информации, не дожидаясь окончания расследования».
Естественно, организаторы Кубка мира категорически отвергают свою какую бы то ни было причастность к коррупционному скандалу. Они, кстати, обвиняют еще и Бельгию в том, что местные власти держат их в полном неведении относительно хода расследования.
Германия в ноябре подписала с Дохой 15-летний контракт на поставки сжиженного газа. Катар в прошлом году, напоминает Politico, обеспечил четверть европейского импорта СПГ.
«Вызывает глубокое сожаление, что правительство Бельгии не предпринимает никаких усилий и не связывается с нашим правительством с целью установлении фактов»,- подчеркивается в заявлении