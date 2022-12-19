В Катаре закончился Кубок мира по футболу. Главный футбольный турнир четырехлетия выдался на редкость интересным, особенно, матчи, начиная с четвертьфиналов. Финал турнира и вовсе вопреки всем ожиданиям и предыдущему опыту оказался фантастически острым и захватывающим и запомнится миллионам болельщиков надолго.

Катарский Кубок мира запомнится очень интересным и добротным футболом несмотря на все старания Запада придать ему скандальный оттенок. В случае с Дохой многочисленные недоброжелатели Катара решили сделать упор не на права человека, а на коррупцию. Перед турниром и в первой его части западные СМИ с заслуживающими лучшего применения энергией и упорством раскручивали тему о том, что Доха «купила» у ФИФА право проведения чемпионата мира при помощи взяток и дорогих взяток высокопоставленным чиновникам главной футбольной организации планеты. Ближе к окончанию Кубка, когда стало ясно, что футбол явно берет верх над скандалами вопреки надеждам Запада, была показана вторая серия коррупционной трагикомедии. Теперь катарцев в целом, а не только организаторов Кубка обвиняли в лоббировании интересов Дохи и подкупе европейских законодателей. Скандал, в центре которого оказалась вице-президент Европарламента Ева Кайли, уже вторую неделю сверхактивно обсуждается в Европе. Можно предположить, что после поражения в финале европейской команды – сборной Франции он еще больше усилится.