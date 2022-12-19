Космическая среда обитания Space Habitat в Institut auf dem Rosenberg

Экспериментальная лаборатория поможет студентам исследовать и активно формировать будущее человечества на нашей планете и за ее пределами. 7-метровая башня из экологически чистых материалов предназначенна для размещения внутри ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска и является самой высокой в мире полимерной конструкцией, напечатанной на 3D-принтере.

RSH станет местом исследований, где студенты смогут узнать об основных условиях и дизайне, необходимых человечеству для процветания как на Земле, так и в космосе. Проект основан на инновациях, ориентированных на планету и ее потребности, и учит студентов не боятся новых технологий и использовать их во благо будущих поколений.

В течение двух лет архитекторы SAGA Space Architects и студенты школы (от 6 до 18 лет) тесно сотрудничали, чтобы разработать дизайн проекта, который начался с творческой коллаборации во время имитации лунной миссии SAGA Space в Гренландии. Вдохновленные этим опытом, студенты решили продолжить работу с архитектурным бюро и спроектировали среду обитания для робота по имени Spot от Boston Dynamics.

Внешняя оболочка Rosenberg Space Habitat была напечатана на широкоформатном 3D-принтере в Милане, а внутренняя структура сделана совместно с высокотехнологичными компаниями Camozzi и Ingersol. Использование полимера в 3D-печати – революционное решение, он более универсален, чем остальные материалы для 3D-печати. Institut auf dem Rosenberg использовался УФ-стабилизатор, в результате чего получился гибкий, но прочный материал, пригодный для вторичной переработки – при необходимости его можно перепечатать в другую структуру.

Трехэтажный проект может разместить команду из двух человек, а студенты используют его в качестве исследовательского центра и участвуют в иммерсивных учебных семинарах, которые активизируют творческое мышление. Первый уровень отведен для гигиены, лабораторных исследований и мастерских для использования роботов от других партнеров, таких как ABB для 3D или многофункциональных роботов; второй предназначен для работы, отдыха и развлечений; третий – для уединения и отдыха. Важное место в дизайне занимают психическое благополучие и экология, поэтому все пространство и мебель от компании Vitra мультифункциональны и позволяют комфортно заниматься разными видами деятельности в ограниченном пространстве.

Эксперименты, проводимые в рамках Rosenberg Space Habitat (RSH), изучают состояние человека с помощью средств для тестирования аппаратных и программных приложений, а также благодаря инструментам мониторинга систем дистанционного управления полетами. Студенты изучат важность сенсорной стимуляции в условиях ограниченного пространства во время миссий с помощью световых, аудиальных и обонятельных инсталляций. Основанные на реальном опыте учебные проекты развивают навыки системного мышления благодаря работе с мехатроникой, изучением общения и более глубоким изучением искусственного интеллекта.