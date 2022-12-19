На оборонных предприятиях Свердловской области рабочая неделя стала шестидневной

На выполняющих гособоронзаказ предприятиях Свердловской области увеличили продолжительность рабочей недели. Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

«Да, предприятия, выполняющие гособоронзаказ, сейчас работают шесть дней в неделю, а не пять», — сказал спикер. И добавил, что по законодательству продолжительность рабочего дня может достигать 12 часов. Основанием для этого является производственная необходимость.

Кроме того, руководство предприятий вправе отзывать сотрудников из отпусков и временно не предоставлять их. В то же время, все такие меры должны компенсироваться повышенной зарплатой.

Добавим, свердловская область является одним из центров оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В сфере ОПК здесь работают «Уралвагонзавод», «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», «Научно-производственное объединение автоматики» и многие другие предприятия.

После начала Специальной военной операции, предприятия начали переходить на шестидневную рабочую неделю. К настоящему времени этот процесс завершён.

На «Уралвагонзаводе» подтвердили журналистам, что предприятие работает в особом режиме. Здесь выпускают модернизированные танки Т-72 и Т-90. 2 декабря завод отчитался об очередной поставке техники в российскую армию.

«Танки Т-72Б3М Уралвагонзавода отправлены в Российскую армию. Машины прошли комплексную модернизацию, испытаны и приняты заказчиком. Коллектив предприятия усердно трудится, чтобы исполнять государственный оборонный заказ», — было сказано в официальном сообщении.

А позднее директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков сообщил журналистам, что «многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно».