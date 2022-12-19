На юге Москвы открылся завод по выпуску автокомпонентов площадью 36,6 тысячи кв. м

Завод по производству кузовных деталей для автомобилей открылся в московском районе Бирюлево Западное.

Предприятие построено компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ), оно будет поставлять продукцию «АвтоВАЗу», китайской Haval, а также принадлежащему концерну Stellantis заводу «ПСМА Рус», передает пресс-служба мэра Москвы.

По словам Сергея Собянина, завод способен производить до 12 млн единиц продукции. «В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны», — отметил столичный градоначальник на церемонии открытия нового производства.

Уточняется, что ААТ выпускает компоненты для легковых машин и коммерческого транспорта, поставляя их на автосборочные предприятия в РФ и другие страны, при этом используется исключительно российское сырье. Завод будет производить детали для более 250 тыс. комплектов легковых автомобилей в год, указывается в материале пресс-службы мэрии.

В наступающем году ААТ планирует загрузить производственные мощности до 60-70% за счет контрактов с «АвтоВАЗом», Haval, PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) Рус, UzAuto и ФГУП «НАМИ». В дальнейшем завод рассчитывает стать поставщиком автозавода «Москвич».

Строительство нового завода компании площадью 36,6 тыс. кв. м началось летом 2018 года и завершилось в 2022-м. Для реализации проекта правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 3,25 га; инвестиции в реализацию проекта составили порядка 3 млрд руб.