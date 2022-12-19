Новый год пройдет в расход

Средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы в России составит 17,5 тысяч рублей на одного человека без учета подарков, говорится в исследовании портала Superjob. По итогам опроса 5 тысяч россиян из всех округов страны, аналитики констатировали, что это скромнее, чем год назад.

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Однако и новогодние каникулы в этот раз окажутся на день короче. Мужчины при этом планируют потратить на треть больше женщин — 19 600 против 14 400 рублей.

«Кубышки» откроются к праздникам

Согласно итогам опроса, самый большой праздничный бюджет у жителей Москвы, средние расходы на одного человека здесь составят 21 100 рублей. На втором месте Санкт-Петербург, жители которого готовы потратить 19 300 рублей, на третьем — Красноярск (18 200 рублей). В пятерку крупных городов с самым большим новогодним бюджетом вошли также Самара - 18 тысяч рублей, Уфа и Екатеринбург — по 17 200 рублей. Самые скромные новогодние расходы планируют жители Волгограда — 13,5 тысяч рублей, Нижнего Новгорода — 14 300 рублей, а также Перми — 15 тысяч рублей.

Если же говорить про подарки, что ранее Superjob опубликовал еще одно исследование, согласно которому, дарить их детям, родителям, братьям, сестрам и другой родне собирается 2 из 3 опрошенных (66%). Каждый третий (33%) преподнесет что-то своей второй половинке, каждый пятый (20%) — друзьям. Сделать подарок себе планируют 13%, коллегам — 9%. Вовсе не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние сюрпризы, составляет в этом году 12,5 тысяч рублей — это чуть меньше, чем год назад, но больше, чем в ковидном 2020 году.

Доходы на душу населения в России составляют сегодня около 45 тысяч рублей, а расходы — около 35 тысяч рублей, отметил в комментарии «Эксперту» председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.

С учетом наличия определенных сбережений у большинства населения, наши граждане в очень значимый для семьи праздник, безусловно, могут потратить на его проведение в течение двух недель около 30 тысяч рублей на человека. «Но это средняя температура по больнице. К сожалению, примерно 30% населения не смогут себе позволить такие траты на Новый год», — уверен Владимир Гамза.

В 2022 году цены на празднование нового года заметно выросли из-за инфляции и усложнения логистических цепочек, обратила внимание «Эксперта» маркетинговый аналитик агентства ST Agency Анастасия Вареникова. Подорожали праздничные елки, живые и искусственные, продукты для приготовления праздничных блюд, подарки, билеты на самолеты и поезда. А ведь большое количество россиян ездит на праздники проведать своих родных в другие города.

Чем больше инноваций, тем больше подарков

Тот факт, что люди при повышении цен стали тратить меньше, прямо говорит о падении доходов, что подтверждает Росстат: реальные располагаемые расходы населения по итогам третьего квартала 2022 года снизились уже на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, в России фиксируется снижение востребованности кредитов, а значит, граждане не надеются на увеличение доходов в ближайшем будущем и с большей осторожностью тратят деньги.

Как отметила Анастасия Вареникова, во втором квартале снижение доходов составило всего 0,8%, это было связано с повышением МРОТ и зависящих от него пособий, а также индексацией страховых и социальных пенсий. Чтобы кратковременно улучшить ситуацию, можно, как в 2020, и дальше вводить дополнительные пособия для населения.

Однако для более заметных улучшений этого будет недостаточно, уверена эксперт. Для долгосрочных улучшений необходим экономический рост и инновационная экономика, которая позволит повысить количество высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест и поднять доходы населения. В развитие технологий, в инновации государству нужно вкладываться настолько, насколько это возможно в текущих условиях.

Небольшое сокращение планов по тратам на новогодние праздники — это ожидаемое событие, указал в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако сам факт того, что общий объём запланированных расходов существенно не отличается от прежних времён, по его словам, говорит о вполне комфортном состоянии экономики. То есть в условиях высокой безработицы и провала доходов показатель запланированных трат резко отличался бы от более спокойных времён.

В самом деле, экономика в текущем году снижается, но основные потери связаны с уходом иностранных компаний, добавил эксперт. Безработица, которая часто сопровождает экономический спад, остаётся на достаточно низком уровне из-за высокого спроса на самый широкий круг специальностей, начиная от разнорабочих, и, продолжая программистами. То есть состояние доходов нельзя назвать плохим, или настораживающим.

Устойчивый рынок труда — это, как правило, основной фактор возникновения планов будущих трат. Если бы вопрос занятости в стране стоял острее, то в настроениях граждан преобладали бы осторожность и желание в еще большей степени придержать траты, заключил Андрей Кочетков.