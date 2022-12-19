Ограничения для 11 аэропортов юга России продлили до 27 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим запрета полетов для 11 аэропортов юга и центра России до 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», — указывается в сообщении. Уточняется, что не производятся полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты РФ работают штатно, добавили в Росавиации. «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отметили в ведомстве.

Ограничения для 11 российских аэропортов были введены 24 февраля, в день начала спецоперации РФ на территории Украины.