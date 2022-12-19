Праздничное шоу «Староновогодний кабачок»

Своим названием, темой и частично формой программа вечера отсылает зрителя к легендарной юмористической передаче «Кабачок 13 стульев» с участием звезд Театра сатиры. Шоу-программа построена на «кавер-версиях» песен из старых и советских фильмов «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы или с легким паром» и многих других. Все эти фильмы мы так любим смотреть в новогодние каникулы, и эта любовь объединяет у экранов телевизоров в новогодние праздники многие поколения, собирает целые семьи. Этой идеей вдохновились создатели вечера, решив сделать праздник привлекательным для всех.

«Этим вечером мы хотим открыть новую традицию нашего театра: собираться со зрителями, друзьями и коллегами и вместе праздновать Старый Новый год. Договорились, что каждый сезон будем брать за основу одну тему и, отталкиваясь от нее, придумывать номера в жанре «капустника». В этом году наше внутреннее название - "Фильм, фильм, фильм". С инициативой проведения этого вечера ко мне обратились молодые артисты театра и главный хореограф Сатиры - Сергей Землянский. Я очень рад, что идею поддержала практически вся труппа, в концерте будет принимать участие более 50 человек», - рассказывает худрук театра Сергей Газаров.

В вечере примут участие Александр Ширвиндт, Наталья Селезнева, Сергей Серов, Юрий Васильев, Константин Карасик, Андрей Зенин и многие другие.