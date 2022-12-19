Предпринимателям упростили доступ к мерам господдержки

Цифровой профиль предпринимателя, в котором содержится 800 данных о мерах поддержки, стал доступен на платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса. Аналогичный профиль до этого был только у физических лиц. Разработка – результат совместной работы Минцифры, Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службой, Корпорации МСП и Банка России.

«Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы Правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Цифровой профиль» юрлица – это, по сути, «единое окно» для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании и их можно использовать для получения мер поддержки. «Цифровой профиль» снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Проект, инициированный Корпорацией МСП, облегчит получение мер поддержки, доступных на Цифровой платформе МСП.РФ. В первую очередь, финансовых. Например, при получении кредита предпринимателям не придется заполнять более 50 полей, а также прикреплять порядка 10 документов. Время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

«Два года назад Минцифры совместно с Банком России запустили проект цифрового профиля физического лица, и на сегодняшний день в нем уже 23 млн согласий граждан. Сейчас мы вместе завершаем работу над созданием цифрового профиля юридического лица, и я уверена, что он тоже будет востребован. Запуск цифрового профиля предпринимателя – это новый удобный сервис для МСП. Он позволит упростить получение большого количества услуг и продуктов в цифровом виде, ориентированных на этот сегмент бизнеса. В свою очередь это придаст новый импульс развитию рынка МСП», – отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы. В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».

«Объединяя различные данные от госорганов, мы создаем востребованные сервисы и госуслуги для граждан и бизнеса. Первыми шагами в этом направлении была разработка блокчейн-платформы для льготных программ кредитования и платформы внешней поставки данных, которая позволяет региональным правительствам оперативно отслеживать результаты принятых решений, а федеральным органам исполнительной власти строить аналитику на основе информации по всей России. Участвуя в разработке цифрового профиля предпринимателя, мы ставили перед собой задачу объединить в нем максимально возможное на данный момент количество информации, чтобы облегчить бизнесу получение мер господдержки», — отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин.

Для того, чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте.