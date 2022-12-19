Преимущества установки и использования гpaнeных кoничecких опор

На этих металлоконструкциях с помощью кронштейнов с числом рожков от одного до четырех монтируют светильники. Такие опоры ОГК не относятся к категории силовых и не рассчитаны на подведение сверху изолированного самонесущего кабеля. При наличии необходимости нужно применять граненые силовые опоры, которые могут переносить изгибающие нагрузки от четырех центнеров до трех тонн. У граненых конических опор вместо изгибающих нагрузок используются рекомендации по суммарной массе кронштейнов и светильников, которая не должна составлять более пятидесяти килограммов.

Для изготовления граненых конических опор применяются стальные листы толщиной три-четыре миллиметра. Из этого материала методом гибки формируют полые столбы, по всей длине которых проходит единственный сварной продольный шов. Внутри полого столба прокладывается питающий кабель, подсоединяемый к светильникам из-под земли.

Опоры могут иметь высоту от трех до шестнадцати метров. Предельный вылет кронштейнов для светильников достигает полутора метров. Расчет диаметра верхней части и основания столбов производится с учетом требований, предъявляемых к их устойчивости. Кроме того, они различаются габаритами ревизионных люков и фланцев.

Противокоррозионная защита стальных опор создается путем горячего цинкования в соответствии с нормами ГОСТ 9.307-89. В случае изъявления желания заказчиком они дополнительно могут быть окрашены порошковым методом в любую расцветку или покрыты лаком.

В число важнейших преимуществ граненых конических опор из оцинкованной стали входят следующие особенности:

сочетание небольшой массы с высокой прочностью и устойчивостью, обеспечиваемое за счет сечения столбов в форме восьмигранников и наличия ребер жесткости;

высокая противокоррозионная стойкость и длительный срок эксплуатации, достигающий тридцати лет благодаря наличию цинкового покрытия;

возможность производства опор с индивидуальными характеристиками;

высокое удобство в установке и обслуживании.

При подборе граненых конических опор нужно принимать во внимание специфику климата и ветровые нагрузки в местности их эксплуатации. Например, в условиях Крайнего Севера используются изделия из легированной стали марки 09Г2С, которая обладает не только коррозиестойкостью, но и высокими параметрами ударной вязкости при экстремальном холоде.