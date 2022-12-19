Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает, что суррогатной матерью может быть только гражданка РФ.

Госдума приняла инициативу, разработанную вице-спикером нижней палаты от «Единой России», главой комитета по развитию гражданского общества Ольгой Тимофеевой, сенатором Маргаритой Павловой и главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сразу во втором и третьем чтениях 8 декабря. Закон предполагает обязательное получение гражданства РФ рожденными суррогатными матерями детьми, если они появились на свет или вынашивались на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство РФ на день государственной регистрации рождения.

Подчеркивается, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, и направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России.

По словам Василия Пискарева, нововведение является вынужденной мерой, поскольку после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не могло защитить его права. Принятый закон позволит в полной мере проверить потенциальных родителей на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и «убедиться в их добрых намерениях».