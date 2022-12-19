Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 6,3%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 16 242 руб. в месяц. С 1 июня текущего года он составлял 15 279 руб. Таким образом, МРОТ вырастет на 6,3%.

Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года приостанавливается действие частей 2 и 4 статьи 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

Уточняется, что в соответствии с новой нормой МРОТ на 2023 и 2024 годы будет устанавливаться ежегодно федеральным законом и исчисляться исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год.

Ранее Путин заявил, что уровень бедности в России по результатам третьего квартала 2022 года составил 10,5%. Глава государства при этом констатировал, что нынешние темпы снижения уровня бедности отстают от показателя того же квартала прошлого года (11%). Вместе с тем президент указал на позитивную динамику на фоне сложившихся непростых условий.

Выступая 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, президент призвал «и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат».