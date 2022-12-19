Решетников оценил падение ВВП с января по октябрь 2022 года в 1,9%

Падение российского ВВП в период с января по октябрь 2022 года составило 1,9%.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии. «У нас оценка по итогам 10 месяцев — сокращение на 1,9%», — цитирует Решетникова «Прайм».

Чиновник отметил, что улучшению показателя способствовало в том числе сотрудничество Москвы и Минска. «Именно усиление интеграции России и Белоруссии помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций», — подчеркнул Решетников.

Он уточнил, что показатели взаимного товарооборота между двумя странами в 2022 году выросли до $34,5 млрд. «Взаимный товарооборот за десять месяцев вырос на 10% и достиг $34,5 млрд. Импорт из Белоруссии увеличился на 38%. Ожидаем, что по итогам года выйдем на рекордный показатель», — приводит словам министра ТАСС.

В соответствии с предыдущим прогнозом Минэкономики, ВВП России должен был сократиться на 2,1%. В апреле ведомство ожидало, что ВВП к концу 2022 года обрушится на 8%, в 2023-м прогнозировался спад на 0,7%. Уже в августе первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что спад ВВП в текущем году может составить немногим более 2%.

Прогнозы ЦБ более консервативны: в конце октября регулятор улучшил прогноз снижения ВВП в 2022 году с 4-6% по июльскому прогнозу до 3-3,5%. Прогноз снижения ВВП России в 2023-м у Центробанка остался в диапазоне 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно ожиданиям ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

По словам президента России Владимира Путина, ВВП страны в 2022 году составит приблизительно 2,5%. «По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал — на 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше — 2,5%», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря.